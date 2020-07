Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Weeze - Unfallflucht

Fahrer eines Ford Mondeo gesucht

Weeze (ots)

Am Sonntag (19. Juli 2020) gegen 18:20 Uhr beschädigte ein unbekannter Autofahrer auf dem Parkplatz eines Discounters an der Kevelaerer Straße einen anderen Wagen. Zeugen hatten gesehen, wie der Fahrer eines Ford Mondeos einen abgestellten Opel Corsa beim Rangieren in eine Parklücke touchierte. Dabei entstand ein Schaden an der hinteren Stoßstange des Opels. Allerdings flüchtete der Verursacher, ohne Angaben zu seiner Person zu hinterlassen. Der unbekannte Fahrer hatte nach Angaben der Zeugen kurze Haare und war in einem Ford Mondeo mit Fließheck und niederländischem Kennzeichen unterwegs. Der Fahrer und weitere Zeugen werden gebeten, sich unter 02823 1080 zu melden. (cs)

