Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kerken - PKW vor Haustür aufgebrochen

Täter entwenden Armaturenbrett aus Audi Q3

Kerken (ots)

In der Nacht zu Dienstag (21.07.2020) entwendeten unbekannte Täter Das Armaturenbrett inklusive Tacho eines auf einem Privatgrundstück abgestellten Audi Q3 am Winternamer Mühlenweg.

Die Täter stachen zunächst das Schloss des Audis auf und bauten dann das Armaturenbrett aus. Auch am Motorraum machten sie sich zu schaffen, wurden jedoch vermutlich durch die Besitzerin des Fahrzeuges gestört, die gegen 02:00 Uhr in der Nacht durch ein lautes Geräusch geweckt wurde. Die 54-jährige Frau schaute aus dem Fenster, konnte aber auf Anhieb nichts Verdächtiges entdecken. Erst am Morgen entdeckte sie den Diebstahl.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen nimmt die Kripo Geldern unter 02831 1250 entgegen. (cp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

https://kleve.polizei.nrw/



Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Twitter:

https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle



https://twitter.com/polizei_nrw_kle

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell