Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Diebstahl aus Kfz

Täter schlugen Scheibe ein

Goch (ots)

Zwischen Samstagmittag und Montagmorgen (20.07.2020) um 06:55 Uhr schlugen unbekannte Täter die linke Heckscheibe eines roten Mercedes Sprinters ein, der in einer Parkbucht an einem Spielplatz im Sandweg stand. Auch die rechte Hecktür wurde geöffnet. Die Täter entwendeten diverse Werkzeugmaschinen sowie ein Messgerät. Sie suchten zudem offenbar in einen zum Sprinter gehörenden Anhänger nach weiterer Beute. Die Kripo Goch bittet Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, sich unter Telefon 02823 1080 zu melden. (vb/cs)

