Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kerken - Diebstahl von Kfz

Brauner Mercedes Sprinter entwendet

Kerken-Nieukerk (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag (20. Juli 2020) entwendeten unbekannte Täter einen braunen Mercedes Sprinter, der an der Industriestraße auf einem Parkstreifen abgestellt war. Auf dem Überwachungsvideo einer dort ansässigen Firma ist zu erkennen, dass gegen 03:00 Uhr eine Person zu dem Wagen geht und sich daran zu schaffen macht. Wenige Minuten später wird das Auto offensichtlich gestartet und der Wagen fährt in Richtung Otto-Hahn-Straße davon. In dem Sprinter mit dem Kennzeichen EL-L3068 befanden sich ein Presslufthammer, ein Stromaggregat und eine Tiertransportbox. Hinweise zum Verbleib des Fahrzeugs oder zu verdächtigen Beobachtungen nimmt die Kripo Geldern unter Telefon 02831 1250 entgegen. (cs)

