Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haselünne - Metallstück fängt Feuer

Haselünne (ots)

Gestern, gegen 04:00 Uhr, kam es zu einem Brand auf einem Firmengelände an der Meppener Straße in Haselünne. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet ein größeres Metallelement in Brand. Die Feuerwehr konnte das Feuer löschen. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen. Die Höhe des entstandenen Gesamtschadens ist derzeit nicht bekannt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell