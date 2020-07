Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Batterien geklaut

Nordhorn (ots)

Zwischen Donnerstag, 20:30 Uhr, und Freitag, 08:00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter zwei Autobatterien aus einem Lkw. Das Fahrzeug parkte auf dem Hof eines Betriebes an der Engdener Straße in Nordhorn. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Nordhorn, Tel. 05921/3090, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Corinna Maatje

Pressesprecherin

Telefon: 0591 87 203

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell