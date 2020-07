Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Polizei sucht Fahrradeigentümer

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Lingen (ots)

Am Donnerstag gegen 20:20 Uhr wurde von der Polizei ein blaues Herrenrad der Marke Krone in Lingen sichergestellt. Ein weiteres Fahrrad, ein weißes Mountainbike der Marke Trek Marlin wurde in der Nacht zu Freitag um 02:12 Uhr ebenfalls in Lingen sichergestellt (siehe Fotos). Es besteht bei beiden Rädern der Verdacht, dass sie entwendet wurden. Die Eigentümer sowie Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Lingen unter der Rufnummer 0591/87-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Corinna Maatje

Pressesprecherin

Telefon: 0591 87 203

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell