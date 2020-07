POL-EL: Meppen - Polizei lädt Demonstrationsteilnehmer an den runden Tisch

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Polizei lädt Demonstrationsteilnehmer an den runden Tisch

Meppen

Nachdem es am 20.Juni vor dem Dienstgebäude der Meppener Polizei zu einer friedlichen Spontandemonstration von rund 20 Personen gekommen war, hat am Donnerstagvormittag die Leitende Polizeidirektorin Nicola Simon gemeinsam mit dem Leiter des Polizeikommissariats Meppen Raimund Brinkmann mehrere Teilnehmer zu einem gemeinsamen Gespräch eingeladen.

Hintergrund der vor rund vier Wochen stattfindenden Demonstration war ein Polizeieinsatz vom 18.Juni in Twist. Dabei war es zu einem polizeilichen Schusswaffengebrauch gegen einen 23-jährigen Mann aus Guinea gekommen.

Am Donnerstag trafen sich die beiden Vertreter der Polizei, um mit den Demonstrationsteilnehmern ins Gespräch zu kommen. Dabei ging es in erster Linie um einen offenen Austausch. Sorgen und Nöte wurden angesprochen und diskutiert.

Die beiden ivorischen Männer, 21 und 28 Jahre alt, wurden dabei durch einen Flüchtlingshelfer begleitet. Der Ehrenamtler fungiert dabei als Sprachrohr der Männer aus Westafrika. Er unterstützt sie bei Behördengängen, hilft ihnen im Alltag und ist nicht zuletzt als Übersetzer in vielerlei Situationen eine feste Stütze für die Männer aus der Elfenbeinküste. Diese kamen vor rund drei Jahren nach Deutschland, zum Teil über den strapaziösen und gefährlichen Weg über das Mittelmeer.

Die beiden Männer leben in Meppen. Auch sie waren bei der Kundgebung am 20. Juni anwesend. Ihnen ging es dabei darum, für eine transparente Aufklärung des Geschehenen zu demonstrieren. Von Vorwürfen der rassistischen Polizeigewalt haben sie sich deutlich distanziert. So haben sie eigenen Angaben zur Folge keine negativen Erfahrungen mit der Polizei gemacht und diesbezüglich in der Vergangenheit keinerlei Gefühl von Ungleichbehandlung gespürt. Die Leitende Polizeidirektorin machte in dem Austausch deutlich, dass die Polizei im Emsland und der Grafschaft immer ansprechbar sei. "Nur durch ein offenes Gespräch erreicht man gegenseitiges Verständnis", so die Polizeichefin.

Der Wunsch beider Ivorer, sich auch weiter zu integrieren, eine Arbeitsstelle anzunehmen und einen Teil für die Gesellschaft beitragen zu wollen, wurde bei dem Gespräch mehrfach deutlich. Hier haben die beiden Männer noch einige Hürden zu überwinden, blicken jedoch mit großer Zuversicht in die Zukunft.

