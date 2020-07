Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Aschendorf - Bahnschranken beschädigt

Aschendorf (ots)

Heute Nacht gegen 03:00 Uhr, soll ein bislang unbekannter männlicher Lkw-Fahrer auf einem Bahnübergang an der Mühlenstraße in Aschendorf stehen geblieben sein, um mit einem Fahrradfahrer zu reden. Während des Gespräches, schlossen sich die dort befindlichen Bahnschranken. Daraufhin fuhr der Lkw-Fahrer mit seinem Fahrzeug rückwärts und riss hierbei die Schranke aus ihrer Verankerung. Danach setzte er seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Mögliche Zeugen werden gebeten Hinweise an die Polizei Papenburg, Tel. 04961 9260, weiter zu geben.

