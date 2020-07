Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bad Bentheim - Hecke in Brand geraten

Bad Bentheim (ots)

Gestern kam es um 16:15 Uhr zu einem Heckenbrand in der Straße Ithorst in Bad Bentheim. Eine Anwohnerin war dabei Unkraut mittels eines Brenners auf einem gepflasterten Weg abzuflammen. Die dadurch entstandenen Funken flogen in die Lebensbaumhecke des Nachbarn, die sofort Feuer fing. Der Brand konnte durch den Nachbarn gelöscht werden. Ca. fünf Meter Hecke wurden beschädigt.

