Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Polizei setzt Schwerpunkteinsätze gegen die Raser- und Tuning-Szene fort

Kleve (ots)

Zur Bekämpfung der Hauptunfallursache Geschwindigkeit und aufgrund mehrerer Bürgerhinweise haben Einsatzkräfte des Verkehrsdienstes der Klever Polizei und der Polizeiwache Kleve am vergangenen Freitag (17. Juli 2020) in den Abend- und Nachtstunden einen Schwerpunkteinsatz in der Klever Oberstadt, insbesondere im Bereich des EOC-Centers, durchgeführt. Mit Hilfe der Kameratechnik eines Messfahrzeuges konnte unter anderem der Geschwindigkeitsverstoß eines vorausfahrenden PKW mit niederländischer Zulassung festgestellt werden. Der Autofahrer zeigte sich bei der folgenden Kontrolle sehr überrascht, räumte seinen Verstoß aber ein. An einem anderen Pkw aus der Szene erkannten die eingesetzten Beamten zwei stark abgefahrene Reifen. Fahrer und Fahrzeughalter erhielten jeweils eine Ordnungswidrigkeitenanzeige. Vier weitere Fahrzeugführer mussten wegen geringerer Verstöße an Ort und Stelle ein Verwarnungsgeld entrichten. Die Polizei kündigte die Fortsetzung der Kontrollen an.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

https://kleve.polizei.nrw/



Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Twitter:

https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle



https://twitter.com/polizei_nrw_kle

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell