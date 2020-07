POL-KLE: Geldern - Beifahrerin schwer verletzt

Kreispolizeibehörde Kleve

Geldern - Beifahrerin schwer verletzt

Geldern

Mit schweren Verletzungen musste die Beifahrerin eines der beteiligten Unfallfahrzeuge am Montagnachmittag, 20.07.2020, in das Krankenhaus gebracht werden. Eine 69 Jahre alte Autofahrerin aus Geldern, die bei dem Unfall leicht verletzt wurde, war mit ihrem Peugeot gegen 16.00 Uhr in Pont auf der Venloer Straße in Richtung Kapellen unterwegs und wollte in Höhe der Kreuzung Am Goltenhof links in den St. Adelheid-Weg abbiegen. Hierbei kollidierte sie im Kreuzungsbereich mit dem von hinten herannahenden VW-Multivan eines 21 Jahre alten Autofahrers aus Alpen, der trotz Überholverbotes gerade im Begriff war, einen Tiertransporter zu überholen. Die Feuerwehr trennte zur Bergung der Verletzten, einer 60-jährigen Frau aus Geldern, das Autodach des Peugeot ab. Es entstand ein Sachschaden von ca. 25.000 Euro.(SI)

