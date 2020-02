Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfall und Sachbeschädigung

Schwäbisch Hall (ots)

Schrozberg: Gegen Baum geprallt

Eine 82 Jahre alte Ford-Fahrerin fuhr am Montag um 12:25 Uhr vom Lidl-Markt nach rechts auf die Landesstraße 1022 ein und kam unmittelbar im Anschluss nach rechts von der Fahrbahn ab. Hierbei durchfuhr sie auf einer Strecke von 35 Metern den Straßengraben, ehe sie gegen einen Baum prallte. Die Seniorin erlitt leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in das Krankenhaus eingeliefert. An dem Ford war wirtschaftlicher Totalschaden von circa 1.500 Euro entstanden.

Crailsheim: Lkw streift Hauseck

Ein Lkw hat am Montagvormittag ein Haus in der Hofwiesenstraße beschädigt. Der 29 Jahre alte Fahrer hatte um 10:15 Uhr das Hauseck einer Firma gestreift. Beim Versuch sich aus der misslichen Lage zu befreien verkeilte sich ein Metallteil des Lkw-Aufbaus an der Hauswand, wodurch insgesamt ein Sachschaden von circa 10.000 Euro entstand.

Gaildorf: Auto mutwillig beschädigt

Ein unbekannter Täter hat in der Nacht zum Montag einen Pkw, Renault beschädigt, welcher in Unterrot in der Wirkerstraße auf einem öffentlichen Parkplatz abgestellt war. Der Täter hatte den Lack mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt und mit weißer Farbe verschmiert. Der Sachschaden wurde auf circa 2.500 Euro beziffert. Zeugenhinweise erbittet der Polizeiposten Gaildorf, Telefon 07971/95090.

