Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Einbrüche, Vermisste ist aufgefunden, Unfälle

Aalen (ots)

Aalen: Einbruch in Baucontainer

Auf einer Baustelle in der Bischof-Fischer-Straße wurde zwischen Donnerstagabend und Montagmorgen ein als Büro genutzter verschlossener Baucontainer von Unbekannten aufgebrochen. Entwendet wurde nichts. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 250 Euro beziffert. Hinweise auf den Einbrecher nimmt das Polizeirevier Aalen unter Telefon 07361/5240 entgegen.

Ellwangen: Unfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Ein unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken am Samstag einen geparkten Pkw Daimler-Benz, der zwischen 9 Uhr und 10 Uhr auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants im Industriegebiet in der Max-Eyth-Straße geparkt war. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle und hinterließ einen Schaden von ca. 2500 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Ellwangen, Tel. 07961/9300.

Schwäbisch Gmünd-Bettringen: Wohnungseinbruch

Durch die aufgehebelte Wohnungseingangstüre gelangte ein Unbekannter zwischen Samstag, 18 Uhr und Sonntag,10 Uhr in die Räumlichkeiten einer Wohnung in der Oderstraße. Er begab sich ins Schlafzimmer, wo er vorgefundenen Schmuck entwendete. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 200 Euro beziffert. Nachträglich wurde bei der Polizei angezeigt, dass bereits zwischen dem 27.01. und dem 02.02.versucht worden war, in die Wohnung einzubrechen, was jedoch misslungen ist. Hier beläuft sich der Sachschaden auf ca. 500 Euro. Hinweise auf den Einbrecher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter Telefon 07171/3580 entgegen.

Mutlangen: Unfall beim Ausparken

Einen Schaden von ca. 2000 Euro verursachte ein 63-jähriger Pkw-Lenker, als er am Montagvormittag gegen 9.15 Uhr im Bühlweg beim Ausfahren aus einer Parklücke einen abgestellten Pkw beschädigte.

Mutlangen: Vermisste wieder aufgefunden

Die vermisste orientierungslose 60-Jährige ist aufgefunden. Sie wurde am Montag gegen 13 Uhr von einem Anwohner in Pfersbach aufgegriffen, der umgehend die Polizei verständigte. Die Frau war soweit wohl auf und wurde zur Behandlung in eine Klinik eingeliefert.

Ursprungsmeldung vom 24.02.20: Mutlangen: 60-Jährige vermisst

Seit Sonntagabend 18 Uhr wird eine Frau aus Schwäbisch Gmünd vermisst. Die 60-Jährige, die in einem schlechten Gesundheitszustand und wohl auch orientierungslos ist, verließ die Stauferklinik unbemerkt; sie wurde kurz nach 18 Uhr das letzte Mal gesehen. An der bisher erfolglosen Suche nach der 60-Jährigen waren neben mehreren Streifenfahrzeugen auch ein Polizeihubschrauber und Rettungssuchhunde im Einsatz. Die vermisste Frau ist ca. 160 bis 170 cm groß und hager, hat graues schulterlanges Haar und markante Augenringe. Bekleidet ist sie mit einem grauen Wollpullover mit roten Punkten und ausgebleichten Jeans. Sie trägt keine Schuhe. Hinweise auf ihren Aufenthaltsort nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

