Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Unbekannte machen sich an Zigarettenautomat zu schaffen

Ludwigsburg (ots)

Am Freitagabend, gegen 23.00 Uhr, alarmierte ein Zeuge die Polizei, nachdem er beobachtet hatte, wie zwei Unbekannte sich an einem Zigarettenautomaten an der Jahnsporthalle zu schaffen machten. Mehrere Streifenwagenbesatzungen rückten zum Tatort aus. Zwei Beamte konnten in der Nähe des Tatorts zwei Personen erkennen, die davon rannten, als sie die Polizei erblickten. Im Zuge der sich anschließenden Fahndungsmaßnahmen konnten die Beamten mehrere Personen feststellen und kontrollieren. Ob sich hierunter die beiden Flüchtenden befanden, konnte abschließend nicht geklärt werden. Der Zigarettenautomat wies diverse Beschädigung auf. Vermutlich hatten die Täter mit einer Metallstange gegen den Automaten geschlagen. Möglicherweise war auch versuchte worden, den Automaten auszubuddeln. Das Erdreich um den Pfosten herum war aufgewühlt. Die genaue Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest. Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142 405-0, sucht weitere Zeugen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell