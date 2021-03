Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Mundelsheim: Alkoholisiert unterwegs

Ludwigsburg (ots)

Mit schlecht lesbaren roten Kennzeichen war am Montag gegen 09:25 Uhr ein 56-jähriger Autofahrer in Mundelsheim unterwegs. Polizeibeamte wurden in der Pleidelsheimer Straße auf ihn aufmerksam und hielten ihn an. Bei der Kontrolle stellten sie bei dem 56-Jährigen deutliche Anzeichen auf Alkoholeinwirkung fest. Nachdem ein Test den Verdacht bestätigte musste er sich einer Blutentnahme unterziehen.

