POL-GÖ: (177/2020) Nach Einbruch in Einfamilienhaus in Eddigehausen - Unbekannte stehlen weißen Kia Stinger

Göttingen (ots)

Bovenden (Landkreis Göttingen), Ortsteil Eddigehausen, Lindenweg in der Nacht zu Montag, 18. Mai 2020

BOVENDEN (mb) - In der Nacht zu Montag (18.05.2020) drangen Unbekannte in ein Einfamilienaus im Bovender Ortsteil Eddigehausen ein und stahlen dort einen Schlüsselbund, an dem sich u.a. ein Fahrzeugschlüssel befand. Mit diesem Originalschlüssel entwendeten die Einbrecher einen weißen Kia Stinger im Wert von ca. 60.000 Euro, der auf dem Stellplatz vor der Garage stand. Auffällig an dem Auto: ein nachgerüsteter Spoiler, Kia-Logos am Fahrzeug, am Fahrzeugheck ist ein Stinger-Schriftzug angebracht und an der Front befindet sich ein Symbol ähnlich eines "E".

Von dem Fahrzeug und den Tätern fehlt bislang jede Spur. Zeugen, die in der fraglichen Nacht verdächtige Personen oder fremde Fahrzeuge in Tatortnähe wahrgenommen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Göttingen unter Telefon 0551/491-2115 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Göttingen

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Michaela Burchardt

Otto-Hahn-Straße 2

37077 Göttingen

Telefon: 0551 / 491-2032

E-Mail: pressestelle@pi-goe.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-goe.polizei-nds.de

