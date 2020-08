Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressebericht Polizei Seesen

Goslar (ots)

Pressebericht der Polizei Seesen vom 11.08.2020

Pkw ohne Pflichtversicherung und Zulassung

Aufgrund von Zeugenaussagen wurde polizeilich bekannt, daß ein bislang namentlich noch nicht bekannter Mann aus Seesen mehrfach mit einem nicht zugelassenen und nicht versicherten Pkw VW Passat im Stadtbereich von Seesen gefahren sein soll. Die Fahrten sollen in der 32. KW von der Schildaustraße ausgehend in Rtg. Innenstadt stattgefunden haben. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Verkehrsunfall mit verletzten Motorradfahrer

Am 08.08.2020, um 15.00 Uhr, befuhr ein 65 jähriger Mann aus Schleswig mit seinem Motorrad die 64 aus Seesen kommend in Rtg .Dannhäuser Berg. Eingangs einer dortigen Kurve kam er nach links von der Fahrbahn ab und stürzte in den dortigen Straßengraben. Hierbei zog er sich mehrere Rippenbrüche zu, woraufhin er mit einem Rettungshubschrauber der Uniklinik Göttingen zugeführt wurde. Am Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro.

Verkehrsunfallflucht

Am 06.08.2020, zwischen 10.00 Uhr und 10.30 Uhr, wurde auf dem Parkplatz des Seesener Aldi-marktes in der Braunschweiger Str. ein schwarzer Pkw VW Tiguan, vermutl. durch einen Einkaufswagen, beschädigt. Hinweise hierzu werden an die Polizei Seesen, Tel. 9440, erbeten.

Trunkenheitsfahrt

Am 11.08.2020, um 02.35 Uhr, befuhr ein 30jähriger Seesener mit seinem Motorroller die Seesener Dehnestr. Aufgrund seiner unsicheren Fahrweise wurde er von der Polizei angehalten und überprüft. Hierbei wurde festgestellt, daß der Fahrer erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,44 Promille. Es folgte eine Blutentnahme und eine entsprechende Anzeigenfertigung.

Wechselseitige Körperverletzung

Am 10.08.2020 gegen 20.00 Uhr kam es in der Wohnung eines amtsbekannten Seesener Ehepaares wiederholt zu gegenseitigen Köperverletzungen durch Treten und Beißen. Der Ehemann wurde daraufhin durch die eingesetzten Beamten der Wohnung verwiesen. Die Ehefrau begab sich in ärztliche Behandlung. Gegen beide Personen wurden Strafanzeigen gefertigt.

Goldschmidt, POK

