POL-OL: Pressemitteilung des Polizeikommissariates Bad Zwischenahn

Schuppenbrand in Wiefelstede-Heidkamp -Großaufgebot der Feuerwehr verhindert ein Übergreifen der Flammen auf ein Mehrparteienhaus-

Am 14.11.2020 gerät gegen 19:25 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache in Wiefelstede-Heidkamp ein größerer an einem Mehrparteienhaus angebauter Schuppen/Carport in Brand.

Einem Großaufgebot der Feuerwehren aus den Gemeinden Wiefelstede, Rastede und Bad Zwischenahn gelang es, ein Übergreifen der Flammen auf das Mehrparteienhaus zu verhindern. Eingesetzt waren neben ca. 100 Mitgliedern der verschiedenen Ortsfeuerwehren auch die Drehleiter der FTZ in Elmendorf.

Die Bewohner konnten das Mehrparteienhaus rechtzeitig verlassen, Personen kamen nicht zu Schaden.

Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurden Anwohner u.a. über Rundfunkdurchsagen dazu aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

