Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++Verkehrsunfall mit Trunkenheit am Steuer/Straßenverkehrsgefährdung+++Verkehrsunfall mit anschließendem Stromausfall+++Brandermittlung zu Containerbränden+++

OldenburgOldenburg (ots)

+++Verkehrsunfall mit Trunkenheit am Steuer/ Straßenverkehrsgefährdung+++ Am Freitagabend, gegen 23.20 Uhr, wird der Polizei ein Verkehrsunfall in der Alexanderstraße/Ecke Gertrudenstraße gemeldet. Vor Ort ergibt sich folgender Unfallhergang: Offenbar befährt ein 29jähriger Pkw-Fahrer aus Vechta die Alexanderstraße in Richtung stadtauswärts. Er fährt mit überhöhter Geschwindigkeit, überholt noch andere Fahrzeuge und kollidiert dann mit einem 22jährigen Pkw-Fahrer aus Großenkneten, der aus der Gertrudenstraße kommend auf die Alexanderstraße -ebenfalls Richtung stadtauswärts- einbiegt. Dieser Pkw wird dabei gegen ein geparktes Fahrzeug geschleudert. An allen drei Pkw entsteht Sachschaden. Der 22jährige Fahrzeugführer wird leicht verletzt. Bei dem 29jährigen Unfallbeteiligten wird Atemalkohol wahrgenommen. Der vorläufige Wert beträgt 1,01 Promille. Eine Blutentnahme wird daraufhin angeordnet, ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet. -1331534- +++Verkehrsunfall mit anschließendem Stromausfall+++ Am Samstagmorgen, gegen 04.05 Uhr, kommt es in der Kreyenstraße zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden. Eine 19jährige Pkw-Fahrerin aus Oldenburg befährt die Kreyenstraße in Richtung Nadorster Straße und übersieht offensichtlich einen am Straßenrand geparkten Pkw und fährt auf diesen auf. Ein weiterer Pkw wird dabei touchiert und ein Strom-/ und ein Telefon-/Internetverteilerkasten überfahren. Die ersten beiden Fahrzeuge sind nicht mehr fahrbereit. Für die anliegenden Gebäude bedeutet dieser Sachverhalt zunächst einen Strom- und Kommunikationsausfall in den nächsten Stunden. Die entsprechenden Firmen sind informiert. -1332114- +++Brandermittlung zu Containerbränden+++ Am Samstagmorgen, gegen 04.25 Uhr und 04.55 Uhr geraten in der Nadorster Straße jeweils Altkleidercontainer als auch eine Biomülltonne in Brand. Die informierte Feuerwehr löscht die Brände, die Polizei hat die Brandermittllungen aufgenommen. -1332087- 1332992- Hinweise bitte an die Polizei unter Tel.-Nr. 0441/790-4115.

