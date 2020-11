Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Unfälle, Kaminbrand, Raub auf Schulhof, Sturz von Carport, Rettungsdienst eingeschlossen

ReutlingenReutlingen (ots)

Mittelstadt (RT): Fahrradfahrerin angefahren - 1 Leichtverletzte

Leicht verletzt wurde eine Fahrradfahrerin am Freitagnachmittag gegen 15:30 Uhr in der Riedericher Straße. Die 32-jährige war mit ihrem Pedelec auf der Riedericher Straße in Richtung Riederich unterwegs. Ein 40-jähriger Lkw-Fahrer, der in gleicher Richtung fuhr, wollte die Zweiradfahrerin überholen, musste jedoch auf Grund des Gegenverkehrs wieder hinter der 32-jährigen einscheren. Hierbei streifte der Lkw das Fahrrad, worauf die 32-jährige stürzte. Durch den verständigten Rettungsdienst wurde die Fahrradfahrerin leicht verletzt in ein Krankenhaus verbracht. Es entstand geringer Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Trochtelfingen-Mägerkingen (RT): Kaminbrand

Zu einem Kaminbrand rückte die Freiwillige Feuerwehr Trochtelfingen mit mehreren Fahrzeugen verschiedener Abteilungen am Freitagabend nach Mägerkingen in die August-Lämmle-Straße aus. Eine aufmerksame Nachbarin bemerkte gegen 19.53 Uhr, dass Flammen aus dem Kamin eines Einfamilienhauses schlugen. Sie verständigte die Feuerwehr und informierte die Hausbewohner, die sich zu diesem Zeitpunkt noch im Gebäude aufhielten. Die Flammen konnten schnell erstickt werden. Der örtlich zuständige Kaminfeger wurde hinzugezogen. Es entstand kein Sachschaden.

Pfullingen (RT): Raub auf Schulhof

Beraubt und geschlagen wurden am Freitagabend zwei 14- und 15-Jährige Jugendliche in Pfullingen. Diese befanden sich gegen 20.00 Uhr auf dem Schulhof der Schloss Schule in der Schloßstraße, als sie von einer mehrköpfigen Gruppe angesprochen wurden. Der 15-jährige wurde aus der Gruppe heraus bedroht und aufgefordert, Ihnen sein ganzes Geld auszuhändigen. Nachdem er einen geringen Geldbetrag an einen der Täter aushändigte, wurde er von einer weiteren, bislang unbekannten männlichen, Person geschlagen und getreten bis er am Boden lag. Hierbei zog er sich Verletzungen im Gesichtsbereich zu, die aber keine sofortige ärztliche Behandlung erforderlich machte. Im Anschluss entfernten sich die Angreifer in unbekannte Richtung. Die beiden geschädigten Jugendlichen begaben sich nach Hause, von wo dann die Polizei verständigt wurde. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwägen der Polizeireviere Reutlingen, Pfullingen sowie der Polizeihundeführer im Bereich des Tatorts führte nicht zum Antreffen der beteiligten Personen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu diesem Fall aufgenommen.

Reichenbach a. d. F. (ES): Pkw missachtet Vorfahrt und kollidiert mit Zweirad

Am Freitagnachmittag gegen 16:20 Uhr befuhr ein 26-jähriger Zweiradfahrer die Ulmer Straße von Ebersbach kommend in Richtung Ortsmitte Reichenbach. Zum gleichen Zeitpunkt befuhr eine 29-Jährige mit ihrem Pkw Hyundai die Blumenstraße aus Richtung Lichtenwald kommend. An der Kreuzung wollte die 29-Jährige nach links in die Ulmer Straße einbiegen und übersah hierbei den aus ihrer Sicht von links kommenden Zweiradlenker. Die Lichtsignalanlage war zum Unfallzeitpunkt ausgeschalten. Durch die Kollision wurde der 26-Jährige von seinem Zweirad getrennt. Das Krad rutschte in einen entgegenkommenden Pkw Daimler-Benz. Der Zweiradlenker prallte gegen einen Pkw VW-Golf, welcher in ortsauswärtiger Richtung auf dem Linksabbiegestreifen stand. Der Kradlenker zog sich glücklicher Weise lediglich leichte Verletzungen zu, welche vor Ort nicht medizinisch behandelt werden mussten. Insgesamt beläuft sich der Sachschaden an dem Krad Yamaha sowie den 3 weiteren Pkws auf insgesamt ca. 10 000 Euro. Der Pkw Hyundai musste abgeschleppt werden. Der Verkehrsdienst Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Durch den Verkehrsunfall kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Die Verkehrslenkung erfolgte durch Polizeibeamte.

Filderstadt (ES): Vorfahrtmissachtung fordert hohen Sachschaden mit mehreren Verletzten

Am Freitagabend gegen 18:00 Uhr befuhr eine 25-Jähriger mit ihrem Pkw BMW die Friedenstraße in Richtung Volmarstraße, um in diese nach links einzubiegen. An der Einmündung missachtet die 25-Jährige die Vorfahrt des aus ihrer Sicht von links kommenden Linienbus. Der 28-jährige Busfahrer versuchte noch durch eine Notbremsung einen Unfall zu verhindern. Durch die Bremsung erlitt der 28-jährige Fahrer sowie drei Fahrgäste jeweils leichtere Verletzungen. Der Busfahrer als auch eine 57-Jährige Businsassin wurden durch den Rettungsdienst in ein Klinikum eingeliefert. Eine 34-Jährige und 61-Jährige Insassin begaben sich selbstständig in ärztliche Behandlung. Die Unfallverursacherin wurde nicht verletzt. Bei der Kollision entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 20 000 Euro. Der Pkw BMW musste durch ein Unternehmen abgeschleppt werden.

Wernau (ES): Trunkenheitsfahrt mit anschließender Verkehrsunfallflucht

Am Freitagabend, 06.11.20 gegen 18:45 Uhr, ist es in Wernau zu einer Trunkenheitsfahrt und einem unerlaubten Entfernen von der Unfallstelle gekommen. Nach bisherigen Ermittlungen befuhr ein 30jähriger Daimler-Fahrer zunächst die B313 von Köngen kommend in Fahrtrichtung Plochingen. Hierbei fiel er einer hinter ihm befindlichen Fahrzeuglenkerin durch seine unsichere Fahrweise auf. Nachdem beide Autofahrer die B313 an der Anschlussstelle Wernau verlassen hatten, befuhren sie weiter die Kirchheimer Straße in Richtung Wernau, als der Daimler-Lenker plötzlich nach rechts von der Fahrbahn abkam, gegen den Randstein am Fahrbahnrand prallte und einige Meter später die dortige Leitplanke touchierte. Hierbei wurden zwei Leitplankenelemente leicht beschädigt. Der Daimler-Fahrer setzte aber seine Fahrt unbeeindruckt fort, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern, und die hinter ihm fahrende Zeugin verlor ihn dann in der Köngener Straße aus den Augen. Nachdem sie ihre Beobachtungen über Notruf mitgeteilt hatte, konnte der unfallbeschädigte Daimler im Zuge der Fahndungsmaßnahmen verlassen auf dem Parkplatz beim Freibad Wernau festgestellt werden. Der Wagenlenker konnte jedoch nachfolgend durch eine Streife des Polizeireviers Kirchheim an seiner Wohnanschrift angetroffen und hinsichtlich seiner Fahrtüchtigkeit überprüft werden. Hierbei konnte eine deutliche Beeinflussung durch Alkohol von mehr als 2 Promille festgestellt werden. Er musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und sein Führerscheins wurde beschlagnahmt. Am Daimler und der Leitplanke entstand ein Schaden in Höhe von ca. 8.000 EUR.

Ammerbuch (TÜ): Sturz von Carport

Aus bislang unbekannter Ursache stürzte ein Mann am Freitagnachmittag etwa drei Meter von einem Carport-Dach in die Tiefe und zog sicher hierbei Verletzungen zu. Gegen 16:25 Uhr führte der 50-jährige Mann Arbeiten auf dem Carport-Dach im Ammerbucher Ortsteil Poltringen durch, als er aus noch unbekannter Ursache vom dem Dach fiel. Infolge des Sturzes zog sich der Mann Verletzungen am ganzen Körper zu, war jedoch durchgehend ansprechbar. Nach der ersten medizinischen Versorgung wurde der Mann zur weiteren Behandlung seiner Verletzungen durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht.

Balingen (ZAK): Rettungsdienst eingeschlossen

Offensichtlich viel Spaß hatte eine 50-jährige Frau in Balingen, die den Rettungsdienst kurzzeitig in ihrer Wohnung einsperrte. Am Freitag gegen 23:00 Uhr befand sich eine Besatzung des Rettungsdienstes in Balingen um den Lebensgefährten der Wohnungsinhaberin medizinisch zu versorgen. Als sich die Rettungskräfte dazu entschlossen den 41-jährigen Mann ins Krankenhaus nach Balingen zu verbringen, rannte die Bewohnerin aus dem Zimmer und schloss die Tür hinter sich. Da diese Tür jedoch keine Türklinke hatte, waren die Rettungskräfte mit dem Patienten eingeschlossen. Erst nach mehreren Minuten, noch vorm Eintreffen der mittlerweile hinzugerufenen Polizei, öffnete die Frau mit dem lapidaren Kommentar "War doch lustig" wieder die Tür. Gegen die 50-jährige wird nun wegen Freiheitsberaubung ermittelt.

