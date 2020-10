Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Mit Messer verletzt

Kehl (ots)

Die Hintergründe eines Vorfalles in der Königsberger Straße am frühen Sonntagmorgen sind derzeit noch nicht vollständig geklärt und Gegenstand weiterer polizeilicher Ermittlungen. Gegen 5:10 Uhr wurden Einsatzkräfte der Kehler Polizei vor eine Gaststätte in der Königsberger Straße gerufen, da ein 19-jähriger Tatverdächtiger offenbar im Verlauf eines Streites mit einem Messer zwei Männer im Alter von 25 und 27 Jahren verletzt haben und anschließend mit einem Pkw in Richtung Frankreich geflüchtet sein soll. Gegen ihn richten sich nun die weiteren Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung in zwei Fällen.

