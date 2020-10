Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Ermittlungen nach Faustschlag, Zeugen gesucht

Rastatt (ots)

Nach einer Körperverletzung am Samstagnachmittag sind die Beamten des Polizeireviers Rastatt auf der Suche nach Zeugen und den Hintergründen der Tat. Gegen 16:20 Uhr wurde ein 64-Jähriger in Niederbühl auf dem Murgdamm, Nahe der Autobahnbrücke, durch einen Unbekannten mit einem Faustschlag gegen die Brust verletzt. Im Anschluss entfernte sich der als 25 bis 30 Jahre alt und von kräftiger Statur beschriebene auf einem E-Bike. Der Unbekannte trug kurze Haare und war mit einer roten Jogginghose mit einem schwarzen Streifen auf der Seitennaht und dunkelblauer Jacke bekleidet. Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise zu dem Unbekannten geben können, wenden sich unter der Telefonnummer 07222 761-0 an die ermittelnden Beamten.

