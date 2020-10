Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau - Ermittlungen wegen Sachbeschädigung, Zeugen gesucht

Gaggenau (ots)

Bislang Unbekannte demolierten zwischen Samstagnachmittag und Sonntagmorgen eine Sandsteintreppe am Eingangsbereich der katholischen Kirchengemeinde in der Straße "Im Eck". Die Vandalen warfen hierbei zwischen 17 Uhr und 8:45 Uhr einen rund zehn Kilo schweren Sandstein die Treppe hinunter, welcher im Eingangsbereich hinter der Mauer der Treppe lag. Hierdurch wurden mehrere Treppenstufen beschädigt. Der Sachschaden wird auf etwa 8000 Euro geschätzt. Hinweise zu verdächtigen Personen werden unter der Telefonnummer: 07225 9887-0 an die Beamten des Polizeireviers Gaggenau erbeten

