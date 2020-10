Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Seelbach - Unfall mit verletztem Radfahrer, Unfallverursacher flüchtete, Hinweise erbeten

Seelbach (ots)

Am Sonntagnachmittag ereignete sich ein Verkehrsunfall, bei dem ein Fahrradfahrer leicht verletzt wurde. Der 14-Jährige Radler befuhr gegen 16:15 Uhr vorschriftsmäßig die Litschentalstraße. Auf Höhe des Anwesens Nummer 35 entstand durch einen dort ordnungsgemäß abgestellten Kleintransporter eine Engstelle. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein bislang unbekannter Autofahrer trotz seiner Wartepflicht und der unübersichtlichen Verkehrssituation in die Engstelle ein und streifte mit seinem Außenspiegel den linken Arm des Jugendlichen. Der Junge kam hierbei zu Fall. Ohne anzuhalten und Hilfe zu leisten entfernte sich der mutmaßliche Unfallverursacher von der Unfallstelle. Die Beamten des Polizeireviers Lahr haben die Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung und unerlaubtem Entfernen vom Unfallort aufgenommen. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und/oder Hinweise auf den flüchtenden Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 07821 277-0 mit den Ermittlern des Polizeireviers Lahr in Verbindung zu setzen.

/eb

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 - 211211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell