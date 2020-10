Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Fahrradfahrer gestürzt

Rastatt (ots)

Ein 33 Jahre alter Fahrradfahrer hat sich am Samstagnachmittag nach einem Sturz in der Markgrafenstraße verletzt. Vermutlich kam der Mann im Rahmen eines Abbiegevorgangs und aufgrund von Alkoholeinfluss kurz vor 14 Uhr alleinbeteiligt ins Schwanken, prallte gegen die Kante einer Hauswand und stürzte zu Boden. Er wurde mit einem Rettungswagen in eine nahe gelegene Klinik gebracht.

/ph

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 - 211211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell