Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Forbach - Polizei bittet um Hinweise nach Raub auf Tankstelle

Forbach (ots)

Ein bislang Unbekannter hat am späten Sonntagabend eine Tankstelle in der Landstraße überfallen und hierbei Getränke und Zigaretten erbeutet. Der Mann betrat nach derzeitigem Sachstand um 22 Uhr den Verkaufsraum und forderte von der Mitarbeiterin unter Vorhalt eines Messers Bargeld aus der Kasse. Nachdem der mutmaßliche Räuber dabei keinen Erfolg erzielen konnte, bediente er sich an den Regalen. Beamte des Kriminalkommissariats Rastatt haben Ermittlungen wegen schwerer räuberischer Erpressung eingeleitet und bitten mögliche Zeugen um Hinweise. Der Tatverdächtige war von schlanker Statur und trug zum Zeitpunkt des Überfalls einen schwarzen Hoodie mit dem weißen Aufdruck "Freedom-Squad" kombiniert mit einer schwarzen Adidas-Hose mit drei weißen Streifen und weißen Sportschuhen. Zudem trug er einen schwarzen Rucksack bei sich. Sein Gesicht sei mit einem dunklen Schal, der über die Nase gezogen war, maskiert und mit einer leicht getönten Brille verdeckt gewesen. Seine schwarzen Haare hatten einen Seitenscheitel oder einen schräg geschnittenen Pony. Der Mann habe offenbar deutsch mit osteuropäischem Akzent gesprochen. Zeugen, die auffällige Beobachtungen machen konnten oder Hinweise zu dem Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 0781 21-2820 mit den Beamten des Kriminaldauerdienstes in Verbindung zu setzen.

/jh

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 - 211211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell