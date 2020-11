Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Fahrzeug überschlagen; Brand; Einbrüche, Motorhaube entwendet

Reutlingen

Bremelau (RT): Fahrzeug überschlagen

Auf der B465 ist am Donnerstagnachmittag ein Autofahrer schwer verunglückt. Gegen 13.35 Uhr befuhr ein 41-Jähriger mit seinem Mitsubishi die B465 aus Münsingen kommend in Richtung Ehingen. Auf Höhe Bremelau kam er aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, schleuderte zunächst, geriet in einen Graben am Fahrbahnrand und überschlug sich anschließend. Auf der Gegenfahrbahn kam der Mitsubishi wieder zum Stehen. Der Fahrer wurde mit mittelschweren Verletzungen vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht und dort stationär aufgenommen. Der nicht mehr fahrbereite Mitsubishi, an dem wirtschaftlicher Totalschaden von rund 5.000 Euro entstanden war, musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden. An einem entgegenkommenden BMW eines 40-Jährigen entstand durch umherfliegende Fahrzeugteile Sachschaden von rund 500 Euro. Zur Reinigung der Fahrbahn aufgrund auslaufender Betriebsstoffe waren die Feuerwehr und Mitarbeiter der Straßenmeisterei vor Ort. Die B465 musste während der Unfallaufnahme bis ca. 15.30 Uhr voll gesperrt werden. (sm)

Esslingen-Zell (ES): Brand eines Containers

Aus bislang unbekannter Ursache ist am Donnerstagnachmittag der Inhalt eines Altpapiercontainers in der Friedrich-Ebert-Straße in Brand geraten. Gegen 14.25 Uhr wurde der Rettungsleitstelle der Brand eines Containers hinter einem Schulgebäude gemeldet. Vor Ort konnte eine starke Rauchentwicklung aus dem Metallcontainer festgestellt werden. Die mit zwei Fahrzeugen und acht Einsatzkräften ausgerückte Feuerwehr konnte den Schwelbrand rasch löschen. Ein Sachschaden entstand nicht. (sm)

Kirchheim (ES): Einbruch in Schule

In eine Schule in der Wollmarktstraße ist von Mittwoch auf Donnerstag eingebrochen worden. Auf bislang nicht bekannte Art verschaffte sich der Unbekannte Zutritt zum Gebäude und hebelte im Inneren eine Türe und mehrere Schränke auf. Mit Bargeld machte er sich aus dem Staub. Der Sachschaden wird auf rund 3.000 Euro geschätzt. (sm)

Nürtingen (ES): Motorhaube entwendet (Zeugenaufruf)

Zeugen zu einem außergewöhnlichen Diebstahl, der sich am Donnerstagvormittag in einem Parkhaus in der Europastraße ereignet hat, sucht das Polizeirevier Nürtingen. Eine 47-Jährige hatte ihren Smart For Two kurz vor elf Uhr auf einem Parkplatz auf dem ebenerdigen Parkdeck abgestellt. Als sie gegen 11.35 Uhr zu ihrem Wagen zurückkehrte, hatte ein Unbekannter die Motorhaube des Pkw entwendet. Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Zeugenhinweise bitte an Telefon 07022/9224-0. (rn)

Mössingen (TÜ): Wohnung durchwühlt

Eine Wohnung in der Albblickstraße ist am Mittwoch, zwischen 6.30 Uhr und 16.30 Uhr, von einem Einbrecher heimgesucht worden. Mit einem Brechwerkzeug öffnete der Täter die Tür und durchwühlte die Räume nach Wertgegenständen. Ob er dabei auf Beute stieß, ist noch unklar. Der Schaden an der Tür dürfe jedoch mehrere hundert Euro betragen. Der Polizeiposten Mössingen hat mit der Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (mr)

