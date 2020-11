POL-RT: Polizei in den Landkreisen Esslingen, Reutlingen, Tübingen und dem Zollernalbkreis auch ohne direkten Kontakt rund um die Uhr für die Bürgerinnen und Bürger erreichbar.

Polizeipräsidium Reutlingen

Um die Verbreitung des Coronavirus einzudämmen, sollen die Bürgerinnen und Bürger möglichst zuhause bleiben und soziale Kontakte meiden. Auch die Polizei trifft wiederholt Vorsorge um das Ansteckungsrisiko durch möglichst wenig Besucherverkehr zu minimieren.

Damit unter diesen Voraussetzungen eine Anzeigeerstattung jederzeit möglich bleibt, weist das Polizeipräsidium Reutlingen auf die Möglichkeit der Kontaktaufnahme über die Internetwache der Polizei Baden-Württemberg hin. Die Anzeigenerstattung oder das Übersenden von Hinweisen zu Straftaten, die kein sofortiges polizeiliches Einschreiten erfordern, sind online unter https://www.polizei-bw.de/internetwache/ rund um die Uhr möglich. Das Landeskriminalamt leitet alle hier eingehenden Nachrichten an die zuständige Polizeidienststelle weiter. In Fällen, in denen es unbedingt erforderlich ist, persönlich auf einer Dienststelle vorstellig zu werden, bittet die Polizei dringend darum, den Besuch im Vorfeld telefonisch anzukündigen und abzustimmen. Im Dienststellenfinder unter https://www.polizei-bw.de/dienststellenfinder/ sind die Erreichbarkeiten aller Polizeireviere und -posten ersichtlich.

Für Notrufe oder dringende Meldungen ist die Polizei nach wie vor über die 110 erreichbar.

