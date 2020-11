Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Brand in Schulcontainer; Einbruch in Einfamilienhaus

ReutlingenReutlingen (ots)

Verkehrsbehinderungen nach Auffahrunfall

Zu leichten Verkehrsbehinderungen ist es am späten Dienstagnachmittag auf der Rommelsbacher Straße in Orschel-Hagen nach einem Auffahrunfall gekommen. Ein 23-Jähriger war um 17.40 Uhr mit seinem VW Golf in stadtauswärtiger Richtung unterwegs. Zwischen dem Friedhof und der B 28 bemerkte er zu spät, dass die Fahrzeuge vor ihm abbremsen mussten. Er krachte mit seinem Wagen in das Heck des 2er BMW eines 37 Jahre alten Mannes. Dieser wurde noch auf den davorstehenden Audi Q3 einer 18-Jährigen geschoben. Der BMW-Lenker zog sich leichte Verletzungen zu. Er benötigte keinen Rettungsdienst. Der Golf und der BMW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf 15.000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme und der Bergung der Fahrzeuge kam es für die Dauer von etwa einer Stunde zu den leichten Behinderungen. (ms)

Reutlingen (RT): Wirtschaftlicher Totalschaden bei Parkmanöver

Ein 17-Jähriger ohne Führerschein hat am Dienstagabend auf einem Parkplatz in der Dürrstraße einen schadensträchtigen Verkehrsunfall verursacht. Der Jugendliche wollte kurz nach 20 Uhr einen Seat einparken und verwechselte dabei wohl das Gas- mit dem Bremspedal. Frontal stieß der Wagen daraufhin gegen eine Mauer, wodurch der 17-Jährige leichte Verletzungen erlitt und an dem Fahrzeug wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 6.000 Euro entstanden sein dürfte. Mit einem Rettungswagen wurde der Fahrer zur weiteren Untersuchung und ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Der Seat musste abgeschleppt werden. (mr)

Reutlingen (RT): Beim Ausparken mit Fußgänger kollidiert

Zu einer Kollision zwischen einem Pkw und einem Fußgänger ist es am Dienstagnachmittag auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarkts in der Wannweiler Straße gekommen. Gegen 17.30 Uhr parkte eine 46-Jährige mit einem Ford S-Max rückwärts aus einer Parklücke aus und stieß dabei mit einem 51-Jährigen zusammen, der zu Fuß in Richtung des Markteingangs unterwegs war. Durch den Zusammenstoß stürzte der Mann zu Boden und zog sich dabei nach ersten Erkenntnissen schwere Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren Behandlung in eine Klinik. (rn)

Reutlingen (RT): Desinfektionsspender in Brand gesetzt

Ein Unbekannter hat am Dienstagmittag, gegen 13 Uhr, in einem als provisorische Klassenräume genutzten, zweistöckigen Container einer Schule in der Bismarckstraße einen Desinfektionsspender in Brand gesetzt und dadurch einen Rettungseinsatz ausgelöst. Die Flammen konnten durch Teile der Lehrerschaft gelöscht werden. Da es jedoch zu einer starken Rauchentwicklung gekommen war und weitere Personen im Inneren nicht ausgeschlossen werden konnten, durchsuchte die Feuerwehr mit Atemschutzgeräten die Räume. Dort war jedoch aufgrund der Mittagspause niemand mehr anwesend. Personen wurden nicht verletzt. Der Sachschaden beträgt aufgrund einer durch das Feuer in Mitleidenschaft gezogenen Seitenwand schätzungsweise 2.000 Euro. (mr)

Kirchheim (ES): In Einfamilienhaus eingebrochen

In ein Einfamilienhaus im Kirchheimer Stadtteil Ötlingen ist in den vergangenen Tagen eingebrochen worden. In der Zeit von vergangenem Donnerstag, 16 Uhr, bis Dienstag, 16.30 Uhr, gelangte der Einbrecher über ein aufgehebeltes Fenster in das Gebäude. Im Anschluss durchwühlte er in sämtlichen Räumen das Mobiliar auf der Suche nach Wertsachen. Weiterhin öffnete er einen sich im Keller befindlichen Tresor gewaltsam. Über ein mögliches Diebesgut liegen noch keine Erkenntnisse vor. Kriminaltechniker kamen zur Spurensicherung vor Ort. Das Polizeirevier Kirchheim hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Kirchheim (ES): Von Fahrbahn abgekommen

Wohl aufgrund Übermüdung ist ein Autofahrer am Mittwochmorgen mit seinem Wagen von der Fahrbahn abgekommen. Gegen 6.10 Uhr fuhr der Ford Fiesta-Lenker im Alter von 62 Jahren auf der B 297 von Nürtingen-Reudern kommend nach Kirchheim. Dabei geriet er über die Gegenfahrspur hinweg in den angrenzenden, abschüssigen Grünstreifen, ehe der Pkw in einem Graben zum Stehen kam. Mit nach derzeitigem Kenntnisstand leichten Verletzungen wurde der Fahrer vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Sein Fahrzeug, an dem das Airbag-System ausgelöst hatte, musste abgeschleppt werden. Der wirtschaftliche Totalschaden wird auf zirka 2.000 Euro geschätzt. Neben Polizei und Rettungsdienst war auch die Feuerwehr an die Unfallstelle ausgerückt. (mr)

Balingen (ZAK): Radfahrer schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen ist ein Radfahrer schwer verletzt worden. Gegen sieben Uhr befuhr ein 20 Jahre alter Mann mit einem VW Golf die Geislinger Straße und wollte nach links in die Rohrlochstraße abbiegen. Dabei verstieß er den derzeitigen Ermittlungen zufolge jedoch durch einen zu eng gefahrenen Bogen gegen das Rechtsfahrgebot. Daraufhin kam es im Einmündungsbereich zur Kollision mit einem 32-jährigen Radfahrer, der aus der Rohrlochstraße kommend in Richtung Rosenfelder Straße unterwegs war und seinerseits die Vorfahrt des Golf-Lenkers missachtet hatte. Der Radler, der über die Motorhaube des Wagens abgewiesen wurde, musste anschließend vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht und dort stationär aufgenommen werden. Der Gesamtschaden beträgt etwa 800 Euro. (mr)

