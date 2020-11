Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Weiterer Brand in Wohngebäude (Nürtingen)

Nürtingen (ES): Nach dem Brand eines Wohn- und Geschäftshaus in der Nürtinger Schafstraße am Sonntagabend, der - wie bereits berichtet - zwei Menschenleben gefordert hatte, ist am Montagnachmittag, gegen 14.20 Uhr, im Nachbargebäude ebenfalls ein Brand ausgebrochen.

Nach ersten Ermittlungen kam es im rückwärtigen Teil des Gebäudes im Bereich einer Küchenzeile zum Brandausbruch. Die genaue Brandursache ist bislang unbekannt. Es wird jedoch davon ausgegangen, dass dieses Feuer nicht durch den ersten Brand in der Nacht zum Montag entstanden ist. Der Rettungsdienst betreute 22 Bewohner vor Ort, drei Personen wurden mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Alle Bewohner des Gebäudes werden durch die Stadt Nürtingen vorübergehend anderweitig untergebracht. Die Ermittlungen dauern an. (mws)

