Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: 13-Jährige missbraucht - Tatverdächtiger in Haft

Stuttgart (ots)

Polizeibeamte haben am Freitag (09.10.2020) einen 21 Jahre alten Mann festgenommen, der in den Sommermonaten ein 13 Jahre altes Mädchen sexuell missbraucht haben soll. Umfangreiche Ermittlungen führten auf die Spur des jungen Mannes, der im Mai über ein soziales Netzwerk Kontakt zu dem Mädchen aufnahm. Bei den anschließenden Treffen soll er das Mädchen sexuell missbraucht haben. Der 21-jährige portugiesische Staatsangehörige wurde am Freitag auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Richter vorgeführt, der den Haftbefehl in Vollzug setzte.

