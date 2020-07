Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Kraichtal - Defekter Herd löst starke Rauchentwicklung in Wohnhaus aus

Karlsruhe (ots)

Zu einer starken Rauchentwicklung, vermutlich ausgelöst durch einen brennenden Ofen mit Herdplatte, kam es am Dienstagmorgen gegen 08:20 Uhr in der Geigengasse in Landshausen.

Nach ersten Erkenntnissen brach das Feuer im Bereich des Ofens aus. Durch das Rasche einschreiten der Freiwilligen Feuerwehren Münzesheim, Menzingen und Landshausen, die mit insgesamt fünf Fahrzeugen und 30 Einsatzkräften vor Ort waren, konnte der Brand rasch gelöscht werden. Warum das Feuer im Bereich des Ofens ausgebrochen ist, konnte abschließend noch nicht geklärt werden.

Auf Anraten der Feuerwehr wurde das 1. und 2. Obergeschoss des Hauses aufgrund der Rauchentwicklung für mindestens 24 Stunden gesperrt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 250 Euro.

