Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Vier Leichtverletzte und eine Unfallflucht

UlmUlm (ots)

Am Samstag, gegen 23.15 Uhr, befuhr ein 19-jähriger PKW-Lenker die schmale Verbindungsstraße "Krettenhofweg" von der Bundesstraße kommend in Richtung Bartenbach. Im Bereich einer Kuppe kam ein anderer PKW entgegen. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, musste der 19-jährige ausweichen. Dabei kam er mit den Rädern in den Grünbereich. Er verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam von der Fahrbahn ab. Er prallte in den Straßengraben. Dann kam der PKW total beschädigt zum Stehen. Der andere PKW entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zu einer Berührung zwischen den PKW kam es nicht. Durch den Unfall wurden vier Personen leicht verletzt. Das Verkehrskommissariat Mühlhausen (07335/96260) führt die Unfallermittlungen durch und sucht Zeugen die Angaben zum flüchtigen PKW machen können

