Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Diebe klauen Rollstuhl und drei hochwertige Handys

Lüdenscheid (ots)

Unbekannte zerstörten in der Nacht auf Mittwoch eine Fensterscheibe am Geschwister-Scholl-Gymnasium in der Hochstraße. Es entstand Sachschaden. Die Polizei sucht Zeugen.

Diebe entwendeten gestern, zwischen 18 und 18.15 Uhr, einen elektrischen Rollstuhl. Dieser stand an der Lennestraße. Zeugen beobachteten einen weißen Kastenwagen (mutmaßlich Schrottsammler) mit HSK-Kennzeichen. Am Steuer soll eine Frau gesessen haben. Sie soll in Begleitung eines stämmigen Mannes gewesen sein.

Ein Dieb klaute gestern drei hochwertige iPhones aus einem Mobilfunk-Shop im Untergeschoss des Stern-Centers. Gegen 15.20 Uhr hörte ein Mitarbeiter, der sich gerade im rückwärtigen Teil des Geschäfts aufhielt, ein lautes Geräusch von der Verkaufsfläche. Er sah einen jungen Mann wegrennen. Dieser hatte die elektronischen Sicherungen abgerissen. Er flüchtete mit der Beute Richtung Ausgang. Täterbeschreibung: Männlich, etwa 160cm groß, zwischen 18 und 30 Jahren alt, dunkle Hose, graues Oberteil, kurzärmelig, schwarz/rote Kappe.

Hinweise nimmt die Wache Lüdenscheid entgegen.

