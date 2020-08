Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrecher scheitern an Tresor

Unbekannte zünden Müllcontainer an

Iserlohn (ots)

In der Nacht auf Mittwoch stiegen unbekannte Täter über das Dach in ein Gartencenter am Akeleiweg ein. Der oder die Einbrecher verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einem Büro und versuchten dort einen Tresor zu knacken. Der Versuch schlug fehl. Es entstanden mehrere tausend Euro Sachschaden. Beute machten die Täter offenbar keine.

Zwischen Dienstag, 13 Uhr und Mittwoch, 7 Uhr, zündeten unbekannte Täter einen Müllcontainer auf dem Schulhof der Grundschule Langerfeldstraße an. Es entstand Sachschaden. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und sucht Zeugen.

In der Nacht auf Mittwoch klauten Diebe ein Elektrofahrrad aus dem Keller eines Wohnhauses an der Viktoriastraße. Wer kann Angaben zum Verbleib des schwarz/roten Rades der Marke Radon machen? Das Fahrrad war mit einer blauen Tasche ausgerüstet.

Eine Dame mit Rollator wurde gestern Opfer von Dieben. Vermutlich in einem Haushaltswaren-Discounter an der Unnaer Straße klauten der oder die Täter zwischen 11 und 12.15 Uhr die Handtasche, die am Rollator hing. Hinweise zu den Tätern liegen nicht vor. Die Polizei sucht Zeugen.

Hinweise nimmt die Wache Iserlohn entgegen.

