Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe- Gefährliche Körperverletzung

Am Dienstag, 26. Mai 2020, gegen 00:58 Uhr, kam es in der Straße Grüner Hof bei einer dortigen Tankstelle zu einer gefährlichen Körperverletzung. Zwei bislang unbekannte Täter betraten den Verkaufsraum der Tankstelle, entnahmen aus einem Kühlschrank ein Getränk und gingen zur Kasse. Nach einem kurzen Gespräch wurde einer 47-jährigen Verkäuferin unvermittelt Reizstoff ins Gesicht gesprüht. Anschließend flüchteten die Täter zu Fuß in unbekannte Richtung. Das Getränk verblieb in der Tankstelle. Die 47-jährige Verkäuferin wurde durch den Vorfall leicht verletzt und vor Ort durch einen Rettungsdienst behandelt. Eine umgehend eingeleitete Fahndung nach den Tätern verlief ergebnislos. Bei den Tätern soll es sich um zwei jugendliche Personen gehandelt haben. Diese seien dunkel bekleidet gewesen. Ein Täter soll eine Cap mit weißer Front und einem roten oder orangen Schirm getragen haben. Zudem trug dieser eine dunkle Jacke in Teilen mit Camouflagemuster. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Friesoythe (Tel. 04491-93160) in Verbindung zu setzen.

Friesoythe- Diebstahl von Bauzäunen

Wie der Polizei jetzt bekannt wurde, kam es am Mittwoch, 20. Mai 2020, zwischen 12.00 Uhr und 17.00 Uhr, in der Friesoyther Straße Ecke Heetbergsdamm zu einem Diebstahl. Bislang unbekannte Täter entwendeten mehrere Bauzäune inklusive Steine zur Befestigung. Des Weiteren wurden bedruckte Banner und Schilder entwendet, welche an dem Bauzaun befestigt waren. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe (Tel. 04491-93160) entgegen.

Saterland/ Scharrel- Sachbeschädigung an PKW

Zwischen Mittwoch, 20. Mai 2020, 19.00 Uhr, und Donnerstag, 21. Mai 20200, 17.30 Uhr, zerstach ein bislang unbekannter Täter den linken Vorderreifen eines abgestellten Opel Astra in der Hauptstraße. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 150 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Saterland (Tel. 04498-2111) entgegen.

Saterland/ Sedelsberg- Sachbeschädigung an leerstehendes Wohnhaus

Zwischen Freitag, 22. Mai 2020, 14.30 Uhr, und Montag, 25. Mai 2020, 13.00 Uhr, kam es in der Hüllener Straße bei einem dortigen leerstehenden Einfamilienwohnhaus zu einer Sachbeschädigung. Ein bislang unbekannter Täter beschädigte mit einem Stein die Verglasung einer Hintereingangstür des Wohnhauses. In der Vergangenheit soll es bereits zu gleichgelagerten Taten gekommen sein. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 200 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Saterland (Tel. 04498-2111) entgegen.

Friesoythe- Fahren ohne Fahrerlaubnis, Fahren unter Drogeneinfluss

Am Montag, 25. Mai 2020, gegen 17.30 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte einen 27-jährigen PKW-Fahrer aus Friesoythe in der Gehlenberger Hauptstraße. Im Rahmen der Verkehrskontrolle, stellten die Polizeibeamten fest, dass der 27-jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Ferner bestand für die Polizeibeamten der Verdacht, dass der PKW-Fahrer unter dem Einfluss von Drogen stehen könnte. Ein entsprechend durchgeführter Drogentest verlief positiv. Es folgten die Entnahme einer Blutprobe sowie die Untersagung der Weiterfahrt. Gegen den 27-jährigen wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

