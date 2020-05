Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg- Diebstahl eines Pedelecs

Zwischen Mittwoch, 20. Mai 2020, 16.00 Uhr, und Donnerstag, 21. Mai 2020, 12.30 Uhr, kam es in der Straße Niedriger Weg zu einem Pedelec-Diebstahl. Ein bislang unbekannter Täter entwendete ein schwarzes Trekking-Pedelec des Herstellers Prophete. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

Lastrup- PKW geriet in Brand

Am Montag, 25. Mai 2020, gegen 13.06 Uhr, geriet auf der Ortsumgehung Lastrup ein PKW in Brand. Ein 58-jähriger aus Löningen befuhr mit einem PKW die Bundesstraße 213 von Cloppenburg in Richtung Löningen. Nach bisherigen Erkenntnissen schaltete sich auf der Ortsumgehung Lastrup zunächst der Motor des PKW ab. Der 58-jährige hielt sofort an und stieg aus dem PKW aus. Zeitgleich bemerkte dieser Rauch im Fahrzeuginnenraum und der PKW fing an zu brennen. Der PKW brannte vollständig aus. Zudem wurde durch das Feuer die Fahrbahn beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf 20.000 Euro geschätzt. Neben Polizeikräften befanden sich Einsatzkräfte der freiwilligen Feuerwehr Lastrup sowie Mitarbeiter der Straßenmeisterei vor Ort. Vermutlich war ein technischer Defekt ursächlich für das Feuer.

Cloppenburg- Sachbeschädigung an LKW

Zwischen Samstag, 23. Mai 2020, 17.00 Uhr, und Montag, 25. Mai 2020, 07.00 Uhr, kam es in der Straße Industriezubringer auf dem Firmengelände eines Agrarhandels zu einer Sachbeschädigung. Bislang unbekannte Täter beschädigten die Plane eines LKW, welcher auf dem Firmengelände abgestellt war. Die Plane wurde an zwei Stellen eingeschnitten. Nach bisherigen Erkenntnissen sind keine Gegenstände aus dem LKW entwendet worden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

Löningen- Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 25. Mai 2020, zwischen 08.00 Uhr und 15.00 Uhr, kam es im Weldemannsweg zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte beim Vorbeifahren den Fahrerspiegel eines Kia und beschädigte diesen. Der PKW war am rechten Fahrbahnrand in Fahrtrichtung Böener Straße abgestellt. Anschließend entfernte sich der Verkehrsteilnehmer von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Die Höhe des Schadens ist derzeit nicht bekannt. Ein Zeuge hinterließ am beschädigten PKW einen sachdienlichen Hinweis. Dieser Zeuge sowie weitere Personen, die Hinweise zum Verkehrsunfall geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Löningen (Tel. 05432-9500) in Verbindung zu setzen.

