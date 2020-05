Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Kontrollen des Fahrradverkehrs

Am Montag, 25. Mai 2020, führte die Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta von 10.00 bis 14.30 Uhr im Stadtgebiet Cloppenburg Schwerpunktkontrollen des Fahrradverkehrs durch. Auf den Hauptverkehrswegen der Hagenstraße, Emsteker Straße, Sevelter Straße und Eschstraße stand die Benutzung des richtigen Radweges auf der vorgeschriebenen Seite im Vordergrund. Insgesamt wurden 26 Fahrradfahrer /-innen festgestellt, die als "Geisterradler" auf der falschen Straßenseite fuhren, oder trotz vorhandenen Radweges den Gehweg benutzten. Dazu wurden noch drei Fahrradfahrer /-innen angehalten, die während der Fahrt ein Mobiltelefon nutzten. Hierfür wurden empfindliche Verwarngelder in Höhe von 55 Euro ausgesprochen. Der Großteil der kontrollierten Verkehrsteilnehmer zeigte sich einsichtig und gelobte Besserung. Die Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta wird auch in Zukunft gleichgelagerte Kontrollen durchführen.

Löningen - Verkehrsunfallflucht, Zeuge hinterlässt Hinweis

Am Montag, 25. Mai 2020, in der Zeit von 08.00 - 15.00 Uhr, kam es auf dem Weldemannsweg in Löningen zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein zur Zeit unbekannter PKW-Fahrer hatte mit seinem Fahrzeug den Fahrerspiegel eines an der o.g. Straße zwischen Hausnummer 5 und 7 am rechten Fahrbahnrand geparkten PKW touchiert und den Spiegel dabei beschädigt. Im Anschluss entfernte sich der Verursacher, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Ein Zeuge hatte den Unfall beobachtet und einen Zettel an der Windschutzscheibe des beschädigten PKW hinterlassen. Der Zeuge oder die Zeugin wird gebeten, sich mit der Polizei in Löningen, Tel. 05432/9500 in Verbindung zu setzen.

