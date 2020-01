Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Bahnhofstraße

Automat aufgebrochen

Coesfeld (ots)

Einen Snackautomaten brachen bislang unbekannte Täter in der Nacht zum Donnerstag am Bahnhof in Dülmen auf. Um kurz nach 3 Uhr meldete sich ein Zeuge bei der Polizei, der den Aufbruch festgestellt hatte. Die hinzugerufenen Polizisten stellten Hebelspuren am Automaten fest. Aus dem Automaten stahlen die Täter einen unbekannten Bargeldbetrag. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Dülmen zu melden, Tel. 02594/7930.

