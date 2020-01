Polizei Coesfeld

POL-COE: Nordkirchen, Am Gorbach/Frau um Uhr und Kette gebracht

Coesfeld (ots)

Ihren Esstisch wollte eine 75-jährige Nordkirchenerin via Zeitungsinserat verkaufen, war am Ende aber Goldkette und Armbanduhr los. Ein Mann meldete sich telefonisch auf die Verkaufsanzeige. Gegen 11.30 Uhr fuhr dieser am Montag (13.1.20) zu der Frau. Kurz nach der Kaufvereinbarung behauptete der Mann, ein bekannter Juwelier aus Unna zu sein und fragte, ob die Nordkirchenerin wertvollen Schmuck habe. Die Frau holte zwei Armbanduhren, eine Goldkette und eine Taschenuhr.

Der Unbekannte zeigte daraufhin Interesse an einer der Armbanduhren und an der Goldkette. Er überzeugte die Geschädigte davon, dass beides Fälschungen seien und gab der Nordkirchenerin 100 Euro für beide Gegenstände. Im Nachhinein ist sich die 75-Jährige sicher, Opfer eines Betrügers geworden zu sein.

Der Mann fuhr in einem silbernen Mercedes mit UN-Kennzeichen weg. Es könnte das Model A-Klasse gewesen sein.

Der Unbekannte soll circa 40-50 Jahre alt und um die 1,70 Meter groß sein. Er sprach vermutlich mit einem leichten, osteuropäischen Akzent. Der Mann soll korpulent sein und graues, lichtes, nach hinten gegeltes Haar haben. Er trug einen dunkelroten Pullover, eine schwarze hüftlange Stoffjacke und eine braune Hornbrille.

Auf dem Beifahrersitz des Mercedes saß eine zweite männliche Person. Sie soll um die 18 Jahre alt sein und dunkles, gestuftes Haar tragen.

Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell