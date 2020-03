Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Nach Raub in Essen leitet Bundespolizei Ermittlungen ein

Essen (ots)

Ein 24-Jähriger wurde in der vergangenen Nacht (27. März) Opfer eines Raubes im Bereich des Essener Hauptbahnhofes. Die Bundespolizei nahm den Sachverhalt auf und leitete erste Ermittlungen ein.

In der vergangenen Nacht, gegen 0.20 Uhr, wendete sich ein 24-jähriger Mann aus Gelsenkirchen hilfesuchend an die Bundespolizei am Essener Hauptbahnhof. Nach eigenen Angaben sei er im Bereich des dortigen Osttunnels von zwei unbekannten männlichen Personen angesprochen worden. Diese hätten ihn um Geld angebettelt. Seine Geldbörse habe der Gelsenkirchener in der Hand gehabt. Die Männer hätten ihn daraufhin gewaltsam zu Boden gebracht und das Bargeld geraubt. Der 24-Jährige hat sich dabei leichte Verletzungen zugezogen. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den unbekannten Personen, verlief zunächst ergebnislos. Videoaufzeichnungen wurden gesichert.

Die Bundespolizei hat ein Strafverfahren wegen Raubes eingeleitet.

