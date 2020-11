Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Etliche Verstöße bei Verkehrskontrolle festgestellt; Senior betrogen; Verkehrsunfälle; Auseinandersetzung; Vor Kontrolle geflüchtet

ReutlingenReutlingen (ots)

Betrunken und ohne Führerschein mit nicht zugelassenem Auto unterwegs

Der laute Auspuff an seinem Auto ist einem Pkw-Lenker am Mittwochmittag in Sondelfingen zum Verhängnis geworden. Einer Streife des Polizeireviers Reutlingen fiel der laute Audi des 38-Jährigen um 13.45 Uhr in der Straße Auf Wies auf. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Fahrer erheblich betrunken war. Ein vorläufiger Test ergab einen Wert von knapp zwei Promille. Weiterhin konnte in Erfahrung gebracht werden, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Zudem war das Auto weder zugelassen noch versichert. Der Mann hatte Kennzeichen eines bereits abgemeldeten Pkw an seinem Wagen angebracht. Der 38-Jährige musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Ihn erwartet eine ganze Reihe an Strafanzeigen. (ms)

Reutlingen (RT): Senior um hohen Bargeldbetrag gebracht

Ein Senior ist im Laufe der Woche von Betrügern um einen hohen Bargeldbetrag gebracht worden. Zwei Anrufer gaben sich am Montag gegenüber dem Mann als Polizeibeamter und Staatsanwalt aus und gaukelten ihm vor, dass in der Türkei ein Haftbefehl gegen ihn bestehe, der durch die Zahlung einer vermeintlichen Kaution abgewendet werden könne. Der Mann schenkte den betrügerischen Anrufern, die ihn durch einen per E-Mail übersandten, falschen Haftbefehl zusätzlich unter Druck setzten, Glauben und überwies einen Betrag in fünfstelliger Höhe. Als sich der Senior am Mittwoch einem Angehörigen anvertraute, fiel der Betrug auf. (rn)

Neuffen (ES): Radelndes Kind von Pkw erfasst

Leichte Verletzungen hat ein radelndes Kind bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag erlitten. Eine 64 Jahre alte Frau befuhr mit ihrer Mercedes-Benz A-Klasse um 15.10 Uhr die L 1250 von Linsenhofen herkommend in Richtung Neuffen. Beim Einfahren in den Kreisverkehr am Ortsbeginn übersah sie den zwölf Jahre alten Jungen, der mit seinem Fahrrad bereits im Kreisel unterwegs war. Beim Sturz auf die Fahrbahn verletzte sich der Zwölfjährige. Er wurde im Anschluss vom Rettungsdienst zur medizinischen Versorgung in eine Klinik gebracht. (ms)

Tübingen (TÜ): Unfall zwischen Motorradfahrer und Radfahrerin

Am Mittwochnachmittag hat sich ein Verkehrsunfall zwischen einem Motorradfahrer und einer Radfahrerin ereignet. Eine 20-Jährige war gegen 16.50 Uhr mit ihrem Damenrad auf der Gartenstraße stadteinwärts unterwegs und wollte nach links zu Fahrradabstellplätzen abbiegen. Eine hinter ihr fahrende Pkw-Lenkerin hielt daraufhin an. Ein ihr nachfolgender, 68 Jahre alter Motorradfahrer überholte daraufhin das Auto und kollidierte im Anschluss leicht mit der Radlerin. Während die Frau unverletzt blieb, zog sich der Kradlenker leichte Verletzungen zu und musste vom Rettungsdienst zur Behandlung in eine Klinik gebracht werden. An seiner Maschine war Benzin ausgelaufen, worauf Mitarbeiter der Stadtwerke zur Fahrbahnreinigung anrückten. (ms)

Tübingen (TÜ): Mitbewohner mit Holzstock verletzt

Wegen einer handfesten Auseinandersetzung unter zwei Bewohnern eines Wohnheims sind Polizei und Rettungsdienst am Mittwochabend in die Marienburger Straße ausgerückt. Nach ersten Erkenntnissen war es kurz nach 19 Uhr zwischen den 52 und 56 Jahre alten Männern zunächst zu verbalen Streitigkeiten gekommen, die in einer körperlichen Auseinandersetzung mündeten. Der Ältere soll dabei auch mit einem Holzstock nach seinem Kontrahenten geschlagen und am Kopf verletzt haben. Der 52-Jährige wurde anschließend vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (rn)

Rottenburg (TÜ): Gegen drei Fahrzeuge geprallt

Ein Verkehrsunfall mit gleich vier beteiligten Fahrzeugen hat sich am Donnerstagmorgen zwischen Weiler und Hirrlingen ereignet. Gegen 6.45 Uhr fuhr ein 58-Jähriger mit seinem Audi auf der L389 von Weiler kommend in Richtung Hirrlingen und wollte an der Einmündung Unhalde links abbiegen. Ein hinter ihm fahrender 52-Jähriger erkannte dies und bremste seinen Lancia ab. Der folgende 30-jährige Fahrer eines VW Polo bemerkte die Situation zu spät und wich auf die Gegenfahrbahn aus. Hier streifte er den entgegenkommenden VW Golf eines 24-Jährigen, lenkte wieder nach rechts und kollidierte zunächst mit dem Lancia und anschließend auch noch mit dem Audi. Der Lancia wurde durch den Aufprall gegen die Leitplanke geschoben. Glücklicherweise blieben alle Unfallbeteiligten unverletzt. Der Audi und der Golf waren nicht mehr fahrbereit und mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 14.000 Euro. (sm)

Balingen (ZAK): Missgeschick eines Lkw-Lenkers sorgte für Blackout

Das Missgeschick eines Lkw-Lenkers hat am Mittwochnachmittag zu einem kurzzeitigen Blackout in einigen Haushalten in Roßwangen geführt. Der 56-Jährige hatte an seinem Betonmischer in der Straße Oberer Brühl nach dem Abladen vergessen, das Förderband an seinem Fahrzeug einzufahren. Beim Wegfahren mit seinem Betonmischer blieb er mit dem Förderband an einer Stromoberleitung hängen. Bevor die Oberleitung riss, wurden an mindestens zwei Gebäuden die Dachständer und zum Teil die Dachabdeckungen beschädigt. Ob weitere Häuser in Mitleidenschaft gezogen wurden, muss noch überprüft werden. Zur Wiederherstellung der Stromversorgung kamen Mitarbeiter der Stadtwerke Balingen vor Ort. An dem Förderband war wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 50.000 Euro entstanden. Über die Schadenshöhe an den betroffenen Gebäuden liegen noch keine Erkenntnisse vor. Der Betonmischer musste zunächst vor Ort abgestellt werden, bis mit einem Schwerlastkran die Demontage des beschädigten Förderbandes erfolgen konnte. (ms)

Balingen (ZAK): Vor Kontrolle geflüchtet

Wegen einer ganzen Reihe von Straftaten ermittelt die Verkehrspolizei Balingen gegen den mutmaßlichen Fahrer eines VW up!, der am frühen Donnerstagmorgen vor einer Polizeikontrolle geflüchtet ist. Den bisherigen polizeilichen Ermittlungen zufolge war der 20-Jährige gegen 1.15 Uhr mit seinem Kleinwagen auf der Wilhelm-Kraut-Straße von Albstadt herkommend unterwegs und traf dort auf eine Kontrollstelle der Polizei, an der er angehalten werden sollte. Als der Fahrer die Polizeibeamten erkannte, bog er sofort nach links in die Straße Auf Stetten ab, schaltete das Fahrlicht aus und flüchtete. Auf seiner Flucht touchierte er allerdings einen hohen Absatz, wobei nicht nur die Front seines Wagens beschädigt, sondern auch die Ölwanne aufgerissen wurde. Im Verlauf der Fahndungsmaßnahmen soll er in der Straße Schrötenen mit seinem VW frontal auf einen Streifenwagen zugefahren sein, der ihm mit eingeschaltetem Blaulicht entgegenkam, sodass dessen Fahrer zum Ausweichen gezwungen wurde. Nachfolgend stellte der 20-Jährige seinen zwischenzeitlich aufgrund des Ölverlustes nicht mehr fahrbereiten Wagen auf einem Parkplatz in der Straße Wasserwiesen ab und flüchtete zunächst zu Fuß weiter. Im weiteren Verlauf der Fahndungsmaßnahmen konnte der Heranwachsende im Bereich der Markthalle angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Wie sich herausstellte war er nicht im Besitz eines Führerscheins und erheblich alkoholisiert. Eine entsprechende Überprüfung ergab einen vorläufigen Wert von mehr als 1,3 Promille. Zudem ergaben sich Hinweise, dass er unter Drogeneinfluss stand, weshalb eine Blutentnahme angeordnet wurde. Sein VW, an dem ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro entstanden war, wurde abgeschleppt. Zur Beseitigung der Ölspur war die Feuerwehr mit zwei Fahrzeugen und zehn Feuerwehrleuten im Einsatz. (cw)

Balingen (ZAK): Beim Fahrstreifenwechsel nicht aufgepasst

Eine Leichtverletzte und ein Sachschaden von geschätzten 6.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, den ein 23-Jähriger am Mittwochmittag auf B 27 im Bereich der Abfahrt Balingen-Süd verursacht hat. Den bisherigen polizeilichen Feststellungen zufolge war der junge Fahrer gegen 13 Uhr mit seinem Skoda auf der Bundesstraße in Richtung Endingen unterwegs und wechselte kurz nach der Anschlussstelle Balingen-Süd auf die Abfahrt zum Parkplatz der Sparkassen-Arena. Kurz vor der Abschleifung wechselte er jedoch plötzlich wieder zurück auf die B 27, wobei er übersah, dass sich eine 37-Jährige mit ihrem Dacia bereits auf gleicher Höhe befand. Bei der nachfolgenden, seitlichen Kollision erlitt die Dacia-Fahrerin leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte sie anschließend zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. Die beiden nicht mehr fahrbereiten Autos wurden abgeschleppt. (cw)

Rückfragen bitte an:

Simone Mayer (sm), Telefon 07121/942-1108



Christian Wörner (cw), Telefon 07121/942-1102



Michael Schaal (ms), Telefon 07121/942-1104



Ramona Noller (rn), Telefon 07121/942-1103



Polizeipräsidium Reutlingen

Telefon: 07121 942-0

E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell