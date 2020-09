Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: Altpapiertonne brennt ++ Einbrüche in Kindergärten

Rotenburg (ots)

Einbrüche in Kindergärten

Rotenburg. Gleich in mehrere Kindergärten im Rotenburger Stadtgebiet wurde in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag eingebrochen. Unbekannte Täter drangen gewaltsam in die Einrichtungen in der Hans-Wieck-Straße, Lindenstraße und Hemphöfen ein. An allen Tatorten brachen die Einbrecher rückwärtig gelegene Fenster auf und gelangten so in die Gebäude. Hier durchsuchten die Täter die Räumlichkeiten und entwendeten jeweils geringe Mengen Bargeld. Der Sachschaden an den aufgebrochenen Fenstern beträgt jedoch mehrere tausend Euro. Auch der Kindergarten im Lönsweg wurde von den unbekannten Tätern aufgesucht. Hier gelang es ihnen jedoch nicht einzudringen. Die Fenster und Türen hielten den Einbruchversuchen stand. Zeugen, die in der Tatnacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der betroffenen Einrichtungen bemerkt haben, werden gebeten sich mit der Rotenburger Polizei unter der Rufnummer 04261/9470 in Verbindung zu setzen.

Altpapiertonne brennt

Rotenburg. Am Donnerstagabend, gegen 19.45 Uhr, geriet auf der Rückseite eines Wohn- und Geschäftshauses in der Großen Straße eine Altpapiertonne in Brand. Das Feuer konnte, noch vor Eintreffen der Feuerwehr, von einer Streifenwagenbesatzung gelöscht werden. Durch die Hitzeentwicklung entstand am angrenzenden Gebäude ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Personen wurden nicht verletzt. Angaben zur Brandursache können zur Zeit noch nicht gemacht werden.

