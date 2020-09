Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ 20-Jährige bei Auffahrunfall verletzt ++ Polizei nimmt Ladendieb in Gewahrsam ++ Hoftruck aus Kuhstall gestohlen ++ Handy am Lenkrad - 26-jährige Radlerin ist uneinsichtig ++

Rotenburg (ots)

20-Jährige bei Auffahrunfall verletzt

Brüttendorf. Bei einem Verkehrsunfall auf der B 71 ist am Dienstagnachmittag eine 20-jährige Autofahrerin verletzt worden. Ein 19-jähriger Fahranfänger hatte gegen 17 Uhr von der Bundesstraße nach links in eine Nebenstraße abbiegen wollen. Aufgrund des Gegenverkehrs verlangsamte er seine Fahrt bis zum Stillstand. Die nachfolgende 20-jährige Frau erkannte das vermutlich zu spät. Sie fuhr mit ihrem VW Polo auf den VW Golf des Vordermanns auf und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die Bundesstraße musste während der Aufräumarbeiten zweitweise halbseitig gesperrt werden.

Polizei nimmt Ladendieb in Gewahrsam

Rotenburg. Trotz eines bestehenden Hausverbots hat ein polizeibekannter, 20-jähriger Rotenburger am Mittwochabend den E-Center an der Harburger Straße betreten. Der Mann verstaute zunächst diverse Ware in einer Tasche. Bezahlen wollte er aber nur für einen Artikel. Mitarbeiter verhinderten, dass der Ladendieb das Geschäft verließ. Die Polizei kümmerte sich um den Rest und nahm den Mann in Gewahrsam. Gegen ihn lag ein Vorführungsbefehl des Rotenburger Amtsgerichts vor.

Hoftruck aus Kuhstall gestohlen

Gnarrenburg. Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Mittwoch einen Hoftruck aus einem Kuhstall am Moorlandsweg gestohlen. Das rote Arbeitsfahrzeug vom Hersteller Weidemann, an dem sich eine Silozange befand, stand im Mittelgang des Gebäudes. Wie die Täter es abtransportiert haben, ist unklar. Die Polizei spricht von einem Schaden von rund fünfzehntausend Euro. Hinweise bitte unter Telefon 04763/628920.

Handy am Lenkrad - 26-jährige Radlerin ist uneinsichtig

Zeven. Weil sie am Dienstagnachmittag in der Bäckerstraße während der Fahrt auf ihrem Fahrrad mit dem Handy telefonierte, haben Beamte der Zevener Polizei eine 26-jährige Frau stoppen wollen. Auf die Ansprache hielt die Radlerin kurz an, setzte ihre Fahrt dann jedoch fort und weigerte sich stehen zu bleiben. Ihren Namen wollte sie den Polizeibeamten auch nicht nennen. Dann fuhr sie auf dem Rad nach Hause, ging in die Wohnung und öffnete die Tür nicht mehr. Die Beamten ermittelten ihre Personalien und leiteten gegen die 26-Jährige ein Bußgeldverfahren ein.

