Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Mercedes in der Görlitzer Straße angefahren - Polizei sucht Zeugen ++

Rotenburg (ots)

Mercedes in der Görlitzer Straße angefahren - Polizei sucht Zeugen

Sittensen. Bereits am vergangenen Samstag ist ein geparkter, grauer Mercedes in der Görlitzer Straße beschädigt worden. Der Wagen stand zwischen 2.30 Uhr und 14 Uhr am Fahrbahnrand vor einem Wohnhaus. Ein noch unbekannter Autofahrer kollidierte in diesem Zeitraum mit dem Wagen und fuhr, ohne seinen Verpflichtungen am Unfallort nachzukommen, einfach davon. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund achthundert Euro. Hinweise bitte unter Telefon 04282/59414-0.

