POL-RT: Gräber beschädigt; Ausgebüxter Bulle; Verkehrsunfälle;

Tübingen (TÜ): Gräber beschädigt (Zeugenaufruf)

Unbekannte haben in Zeit zwischen Sonntag, 16 Uhr, und Mittwoch, neun Uhr, möglicherweise bereits in der Nacht von Allerheiligen auf Montag, auf dem neuen Friedhof im Kohlplattenweg mehrere Gräber beschädigt. Im genannten Zeitraum wurden dort an zahlreichen Grabstellen offenbar wahllos Bepflanzungen herausgerissen, Grablichter zertreten und auf dem Friedhof verteilt. Zudem rissen die Vandalen ein Holzkreuz heraus und beschädigten einen Grabstein. Die Höhe der angerichteten Schäden ist noch nicht bekannt. Der Polizeiposten Tübingen-Innenstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07071/56515-0 um Hinweise. Zudem werden weitere Geschädigte gesucht, die sich möglicherweise noch nicht bei der Polizei gemeldet haben. (cw)

Kusterdingen (TÜ): In die Leitplanke geschleudert

Glücklicherweise unverletzt geblieben ist eine BMW-Lenkerin bei einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstagnachmittag auf der B 28 bei Kusterdingen ereignet hat. Die 21-Jährige war gegen 14.30 Uhr auf dem rechten Fahrstreifen der Bundesstraße in Richtung Reutlingen unterwegs, als sie kurz nach dem Ortsausgang von Tübingen die Kontrolle über ihren Wagen verlor und gegen die Mittelleitplanke schleuderte. Der BMW wurde dabei so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Zur Reinigung der verschmutzten Fahrbahn war auch die Straßenmeisterei zur Unfallstelle ausgerückt. (rn)

Rottenburg (TÜ): Bulle büxte aus

Ein ausgebüxter Bulle musste am Mittwochmorgen in Rottenburg eingefangen werden. Das Tier war kurz vor 8.30 Uhr von seinem Besitzer in einem Anhänger zum Schlachthof in die Tübinger Straße gebracht worden. Als der Bulle aus dem Fahrzeug geholt wurde, rannte er los und sprang über den Zaun des Schlachthofgeländes. Anschließend lief er in Richtung eines Autohauses davon und blieb zunächst auf dem dortigen Parkplatz stehen. Als die mittlerweile verständigte Polizei eintraf, befand sich der Bulle auf einem gegenüberliegenden Baustellengelände. Bis zum Eintreffen seines Besitzers und Mitarbeitern des Schlachthofs wurde durch Polizeibeamte die Tübinger Straße gesperrt und die Arbeiten auf der Baustelle eingestellt. Gegen neun Uhr konnte das Tier eingefangen und in dem Anhänger abtransportiert werden. (ms)

Hechingen (ZAK): Kind angefahren und verletzt

Ein Elfjähriger ist am Mittwochmittag in der Klosterstraße in Stetten von einem Auto angefahren und verletzt worden. Der Junge lief gegen 12.40 Uhr an einer Omnibushaltestelle hinter einem stehenden Bus hervor auf die Gegenfahrspur und wurde dort vom VW Golf eines 29-Jährigen erfasst. Das Kind stürzte auf den Asphalt und zog sich nach derzeitigen Erkenntnissen leichte Verletzungen zu. Durch den Rettungsdienst wurde er in eine Klinik gebracht. Am Golf war augenscheinlich kein Schaden entstanden. (mr)

