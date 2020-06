Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Verkehrsunfälle in Leonberg, auf der BAB 81 Gemarkung Sindelfingen und in Kornwestheim

Leonberg - Fahrzeug überrollt Fußgängerin:

Am Freitag 05.06.2020 gegen 19:00 Uhr kam es in der Gerlinger Straße in Leonberg zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person schwer verletzt wurde. Eine 19-jährige Frau und ein 21-jähriger Mann hatten sich zunächst außerhalb des Fahrzeuges gestritten. Hierbei war der Mann auch körperlich von der Frau angegangen worden. Verletzt wurde er hierbei jedoch nicht. Im weiteren Verlauf stieg der Mann in sein Fahrzeug und wollte aus einer Parklücke ausparken. Seine Kontrahentin lief im selben Moment seitlich an das Fahrzeug heran und lehnte sich auf die Motorhaube, mutmaßlich um das Fahrzeug zu stoppen. Durch den Ausparkvorgang kam die Frau zu Fall und wurde im Bereich der Beine von dem Fahrzeug überrollt. Hierdurch erlitt sie schwere Verletzungen an den Beinen und wurde von den alarmierten Rettungskräften ins Krankenhaus verbracht. Das Fahrzeug des Mannes wurde nicht beschädigt. Zur Unfallaufnahme waren drei Einsatzfahrzeuge des Polizeipräsidiums Ludwigsburg eingesetzt.

Sindelfingen - Verkehrsunfall mit Sachschaden auf der BAB 81:

Ein Gesamtschaden von 15.000 EUR und drei beschädigte Fahrzeuge ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, welcher sich am Freitagnachmittag gegen 14:40 Uhr auf der BAB 81, zwischen den Anschlussstellen Böblingen-Ost und Böblingen/Sindelfingen, ereignete. Eine 70-Jährige Verkehrsteilnehmerin befand sich mit ihrem Fahrzeug auf dem linken Fahrstreifen der A81 in Fahrtrichtung Singen und musste ihr Fahrzeug aufgrund, der zum dortigen Zeitpunkt herrschenden, Verkehrslage abbremsen. Der dahinterfahrende 41-Jährige Nissanfahrer konnte nicht rechtzeitig bremsen, weshalb dieser auf den VW Polo auffuhr. Hinter dem 41-Jährigen Fahrzeuglenker befand sich ein 44-Jähriger Passatlenker, welcher die Verkehrssituation ebenfalls zu spät erkannte was zur Folge hatte, dass dieser wiederum auf den Nissan auffuhr.

Kornwestheim - Verkehrsunfall mit verletzter Radfahrerin:

Am Freitag, den 05.06.2020, gegen 18:20 Uhr befuhr die 10-Jährige Fahrradfahrerin in Kornwestheim die Jagststraße und wollte nach links in die Neckarstraße einbiegen. Dabei missachtet sie die Vorfahrt des von rechts kommenden Pkw VW Golf und wird von diesem erfasst. Die Fahrradfahrerin kommt zu Fall und wird leicht am Knie verletzt. Der 29-Jährige Pkw-Lenker bleibt unverletzt, es entsteht ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 2600 Euro.

