Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Warnung vor falschen Polizeibeamten

Uslar (ots)

USLAR (May) Am Samstag, 06.06.2020, ist es im Bereich des Polizeikommissariats Uslar zu einem betrügerischen Telefonanruf gekommen, bei dem eine unbekannte männliche Person eine ältere Dame aus Uslar OT Volpriehausen angerufen hat. Der Anrufer gab sich als Polizeibeamter aus und erkundigte sich nach Bargeld. Die ältere Dame schöpfte Verdacht und beendete umgehend das Gespräch. Zu strafbaren Handlungen kam es in diesem Falle glücklicherweise nicht.

Seien Sie misstrauisch, wenn sich Personen am Telefon als Verwandte, Bekannte oder Polizeibeamte ausgeben. Geben Sie keine Details zu Ihren familiären und finanziellen Verhältnissen bekannt. Kommt Ihnen ein Anruf verdächtig vor, informieren Sie unverzüglich die Polizei.

