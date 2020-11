POL-RT: Weitere Verkehrsunfälle

Polizeipräsidium Reutlingen

Denkendorf (ES): Zwei Fahrzeuge abgeschleppt

Nach einem Unfall an der Kreuzung derL 1202 mit der Esslinger Straße zwischen Denkendorf und Ostfildern-Nellingen am Freitagnachmittag mussten zwei Fahrzeuge abgeschleppt werden. Ein 41-jähriger Renaultfahrer war gegen 13.20 Uhr aus Neuhausen kommend auf der L 1202 unterwegs und wollte die Kreuzung geradeaus in Richtung Esslingen überqueren. Um einen entgegenkommenden Rettungswagen auf dessen Einsatzfahrt in Richtung Denkendorf passieren zu lassen, bremste der Renaultfahrer ab. Dies bemerkte die Lenkerin eines hinter ihm fahrenden VW Eos zu spät, weshalb sie auf das Heck des Vordermanns auffuhr. Während die Unfallverursacherin nach derzeitigen Erkenntnissen unverletzt blieb, wurde der 41-Jährige vom Rettungsdienst vorsorglich zur Untersuchung in eine Klinik gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf 5.000 Euro geschätzt. (ak)

Kirchentellinsfurt (TÜ): Stau nach Unfall auf der B 27

Zu Verkehrsbehinderungen ist es am Freitag nach einem Verkehrsunfall im morgendlichen Berufsverkehr auf der B 27 gekommen. Eine 32-Jährige war kurz vor 7.30 Uhr mit einem Renault Clio auf der Bundesstraße in Richtung Tübingen unterwegs. Kurz nach der Einfahrt der B 297 wechselte sie auf Höhe von Kirchentellinsfurt vom rechten auf den linken Fahrstreifen. Hierbei kam es zur Kollision mit dem dort fahrenden Skoda Fabia einer 29 Jahre alten Frau. Dieser wurde im Anschluss noch gegen die Mittelleitplanke gedrückt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden dürfte sich einer ersten Schätzung nach auf rund 10.000 Euro belaufen. Während der Unfallaufnahme und der Bergung der Fahrzeuge musste die linke Fahrspur bis um 8.45 Uhr gesperrt werden, sodass sich ein kilometerlanger Rückstau bildete. (ms)

